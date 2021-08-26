Суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

Они не локализовали на территории России базы данных российских пользователей

Как сообщили в четверг в пресс-службе Роскомнадзора, Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter.

Было установлено, что они не локализовали на территории России базы данных российских пользователей.

WhatsApp назначили штраф в размере 4 миллионов рублей, Facebook - 15 миллионов, Twitter - 17 миллионов.

Ранее Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по этой статье административного кодекса - каждую площадку оштрафовали на 4 миллиона рублей. Facebook оплатила штраф, Twitter - нет.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в России действует с 2015 года. Ответственность за нарушения установили в 2019-м.

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