Худрук Малого театра рассказал о предстоящих премьерах

Новый сезон отрывается 2 сентября

Один из старейших театров столицы, Государственный Малый Театр открывает 266-й сезон. В четверг на Исторической сцене состоялся ежегодный сбор труппы. По традиции встреча прошла в формате небольшого домашнего праздника.

Художественный руководитель - Юрий Соломин рассказал о предстоящих премьерах и планах, подвел итоги прошлого года, представит принятых в театр новых артистов и поздравил юбиляров, сообщает "ТВ Центр".

А сезон в театре будет разнообразным! Его откроют 2 сентября спектаклями "Ревизор" в главном здании, а в филиале на Большой Ордынке в этот день покажут "Волки и овцы" по пьесе Островского.

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