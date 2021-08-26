ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Худрук Малого театра рассказал о предстоящих премьерах

15:20
  • четверг
  • 26 августа 2021

Новый сезон отрывается 2 сентября

Один из старейших театров столицы, Государственный Малый Театр открывает 266-й сезон. В четверг на Исторической сцене состоялся ежегодный сбор труппы. По традиции встреча прошла в формате небольшого домашнего праздника.

Художественный руководитель - Юрий Соломин рассказал о предстоящих премьерах и планах, подвел итоги прошлого года, представит принятых в театр новых артистов и поздравил юбиляров, сообщает "ТВ Центр".

А сезон в театре будет разнообразным! Его откроют 2 сентября спектаклями "Ревизор" в главном здании, а в филиале на Большой Ордынке в этот день покажут "Волки и овцы" по пьесе Островского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сбор труппы Малого театра
Сбор труппы Малого театра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.