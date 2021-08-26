"Спасибо можно сказать": что думают москвичи о двухэтажном поезде на МЦК

Состав курсирует в тестовом режиме

Пассажиры Московского центрального кольца изучают новый поезд. До 8 сентября вместе с "Ласточками" начал курсировать двухэтажный состав "Штадлер".

Там широкие двери, а количества сидячих мест больше на 70 процентов. Особенно актуально это будет в час пик. Чуть позже столичные власти планируют запустить голосование, чтобы выяснить, нужен ли такой поезд на МЦК. Если "Штадлер" понравится москвичам, то их количество будет увеличено.

"Само по себе достаточно эффектно смотрится, потому что я зашел, я тоже первый раз сижу в нем, мне показалось это интересным, ну как новый опыт", - говорит Кузьма Зорин.

"Все замечательно! Поезд хороший! И вообще МЦК, это такая вещь которая, наверное, спасибо можно сказать Собянину. Я меньше устаю, чем в метро. Там переходов много, людей много, а здесь проще, можно кино посмотреть, музыку послушать", - говорит Наталья Мытян.

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