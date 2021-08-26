В МЧС сообщили о полной ликвидации разлива дизеля под Норильском

Авария произошла в конце мая 2020 года

Замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что разлив дизельного топлива под Норильском ликвидирован.

"По мне так да, [ликвидирован,] но это ведь ученые должны нам подтвердить", - ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

По словам Чуприяна, МЧС ставило боновые заграждения на водоемах, собирало зараженный грунт. Как добавил замглавы МЧС, он сам пил воду из озера.

"Как видите, я перед вами", - заключил руководитель ведомства.

В конце мая 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. Произошло это из-за проседания опор хранилища. Из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 миллиардов рублей.

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