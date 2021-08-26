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Разворотнева призвала расширять льготные программы стерилизации животных

14:53
  • четверг
  • 26 августа 2021

Нужно и ответственное отношение к животным прививать

Две тысячи россиян в минувшем году привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за жестокое обращение с животными. Такие данные сегодня озвучила Светлана Разворотнева во время посещения приюта в столичном районе Печатники. Он находится в промышленной зоне Курьяново.

Сейчас там содержатся две с половиной тысячи собак и около семидесяти кошек. Все стерилизованы и чипированы. Как отметила правозащитница, необходимо контролировать рождаемость домашних питомцев, а ответственное отношение к животным - прививать на законодательном уровне.

"Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства для того, чтобы вот таких собак и кошек у нас меньше оставалось на улице. Я считаю, что надо налоговые льготы давать тем предприятиям, которые работают с бездомными животными. Я считаю, что нужно всемерно помогать тому огромному количеству частных приютов, которые у нас сейчас возникают, они действительно очень любят своё дело", - сообщила Светлана Развортнева.

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