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Елена Стрельникова: Программу "семейной ипотеки" желательно утвердить на постоянной основе

15:09
  • четверг
  • 26 августа 2021

Постановлением Михаила Мишустина срок действия программы продлен до 2024 года

Программа "Семейная ипотека", облегчающая молодым семьям приобретение жилья, должна быть утверждена на постоянной основе. Такое мнение в четверг, 26 августа, выразила социальный предприниматель Елена Стрельникова.
В России вырос средний срок ипотечных кредитов

Как отметила Стрельникова, ипотечное кредитование для подавляющего числа россиян является единственным способом обзавестись собственной недвижимостью. Однако требования банков к первоначальному взносу и предлагаемые ставки часто препятствуют реализации такой возможности. Прежде всего это касается семей с маленькими детьми.

Предприниматель предложила утвердить действие программы "Семейная ипотека" на постоянной основе, а также проработать возможность смягчения ее условий, сообщает "Москва 24".

Программа "Семейная ипотека" была запущена в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. В рамках программы можно получить кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита зависит от региона.

25 августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия "Семейной ипотеки" до 2024 года.

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