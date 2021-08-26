Елена Стрельникова: Программу "семейной ипотеки" желательно утвердить на постоянной основе

Постановлением Михаила Мишустина срок действия программы продлен до 2024 года

Программа "Семейная ипотека", облегчающая молодым семьям приобретение жилья, должна быть утверждена на постоянной основе. Такое мнение в четверг, 26 августа, выразила социальный предприниматель Елена Стрельникова.

Как отметила Стрельникова, ипотечное кредитование для подавляющего числа россиян является единственным способом обзавестись собственной недвижимостью. Однако требования банков к первоначальному взносу и предлагаемые ставки часто препятствуют реализации такой возможности. Прежде всего это касается семей с маленькими детьми.

Предприниматель предложила утвердить действие программы "Семейная ипотека" на постоянной основе, а также проработать возможность смягчения ее условий, сообщает "Москва 24".

Программа "Семейная ипотека" была запущена в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. В рамках программы можно получить кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита зависит от региона.

25 августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия "Семейной ипотеки" до 2024 года.

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