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Раскрыто число погибших в аэропорту Кабула

15:10
  • четверг
  • 26 августа 2021

Пожелавшие покинуть Афганистан россияне эвакуированы

Около 50 человек погибли за последние дни в аэропорту Кабула. О ситуации в Афганистане рассказал посол России в этой стране Дмитрий Жирнов. По словам дипломата, российские граждане, пожелавшие покинуть Афганистан, уже выехали на родину.
Самолеты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан стран ОДКБ

"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

Посол отметил, что в Афганистане пока остаются около 100 россиян. Однако, отметил дипломат, они пока не высказывали желания выехать из страны.

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