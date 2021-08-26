Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дмитровском шоссе

Столкнулись три авто
В пресс-службе областного МВД сообщили о ДТП с двумя грузовиками и легковой машиной на Дмитровском шоссе в Подмосковье.
Инцидент произошел на 43 километр на участке Москва - Дмитров - Дубна. Столкнулись ВАЗ и две "Газели", передает ТАСС.
Водитель легкового авто погиб. Двое его пассажиров получили травмы.
Движение на данном участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Обстоятельства аварии выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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