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Посол России объявил об эвакуации из Афганистана всех желающих россиян

15:42
  • четверг
  • 26 августа 2021

Около сотни граждан России не изъявили желание уехать

Из Афганистана эвакуированы все российские граждане, пожелавшие покинуть страну. Об этом в четверг, 26 августа, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
США завершат эвакуацию из Афганистана в ближайшие сутки

Дипломат уточнил, что 25 августа из Афганистана вылетели четыре самолета, на борту которых находились 360 человек. При этом Жирнов отметил, что несколько человек не успели на данные рейсы "просто по логистическим соображениям". Еще около сотни россиян остались в Афганистане, поскольку пока не озвучивали желание уехать.

Представители запрещенного в России радикального движения "Талибан" проявили "очень хорошее взаимодействие" с российской стороной при эвакуации граждан, рассказал Жирнов, подчеркнув, что в аэропорту Кабула царит бардак, поскольку "американцы там реально не могут ничего обеспечить, у них там жертвы".

Однако Россия не могла позволить себе подобного, в посольстве было организовано подобие таможенного терминала и паспортного контроля, где собрали российских граждан, сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

15 августа боевики "Талибана" (запрещен в России) без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. В настоящий момент продолжается эвакуация из страны иностранных граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 26 августа, что приход запрещенного в России радикального движения "Талибан" к власти в Афганистане – де-факто свершившийся процесс, Россия следит за развитием ситуации.

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