Названы причины эвакуации россиян из Афганистана

И дело не в талибах

Причина эвакуации российских граждан из Афганистана – вовсе не действия движения "Талибан" (запрещенной в России организации). Решение о вывозе россиян было принято из-за приостановки авиарейсов из этой страны, заявили в посольстве России в Кабуле.

"Это не из-за талибов. Это, скорее, эвакуация из-за того, что временно прервались все рейсы", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Наземные пограничные переходы из Афганистана в настоящее время контролируются талибами – боевики заняли большую часть территории страны, в том числе столицу Кабул. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев идет через единственный аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы установили крайний срок, до которого позволена эвакуация - 31 августа.

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