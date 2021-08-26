В Киеве обиделись на Меркель из-за "пустого" визита на Украину

Канцлер Германии не дала никаких обещаний

Визит канцлера Германии на Украину оказался "пустым". Ангела Меркель не заступилась за Киев ни в вопросе "Северного потока-2", ни в деле вступления в ЕС, обиделся на немецкого политика бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам экс-министра, в риторике Меркель – в том числе и во время ее встречи с Путиным - превалировала экономика, деньги. Но украинцев за деньги не купишь, заявил Пристайко.

"Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз", — пожаловался дипломат в эфире канала "Прямой".

Переговоры Меркель и Зеленского прошли в Киеве 22 августа. Отмечается, что по итогам встречи не было подписано никаких документов. Кроме того, как заметили немецкие СМИ, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза, а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины.

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