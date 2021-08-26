ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве обиделись на Меркель из-за "пустого" визита на Украину

16:17
  • четверг
  • 26 августа 2021

Канцлер Германии не дала никаких обещаний

Визит канцлера Германии на Украину оказался "пустым". Ангела Меркель не заступилась за Киев ни в вопросе "Северного потока-2", ни в деле вступления в ЕС, обиделся на немецкого политика бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В Госдуме оценили визит Меркель в Киев

По словам экс-министра, в риторике Меркель – в том числе и во время ее встречи с Путиным - превалировала экономика, деньги. Но украинцев за деньги не купишь, заявил Пристайко.

"Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз", — пожаловался дипломат в эфире канала "Прямой".

Переговоры Меркель и Зеленского прошли в Киеве 22 августа. Отмечается, что по итогам встречи не было подписано никаких документов. Кроме того, как заметили немецкие СМИ, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза, а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.