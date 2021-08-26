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Елена Кац озвучила Сергею Собянину пожелания жителей районов ВАО

16:18
  • четверг
  • 26 августа 2021

За последние месяцы было проведено множество опросов и встреч с жителями

Главврач детской городской поликлиники №7 муниципальный депутат Елена Кац передала мэру столицы Сергею Собянину пожелания жителей трех районов Восточного административного округа.

"Надеюсь, что они будут приняты во внимание в ходе принятия управленческих решений на уровне правительства Москвы", - заявила Елена Кац.

Так, она поинтересовалась о будущем кинотеатра "Энтузиаст". Жители хотят, чтобы в здании располагался культурно-досуговый центр. Кроме того, Елена Кац попросила активизировать строительство ФОК в районе Вешняки.

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