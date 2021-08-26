Шойгу: Северный флот до конца года получит сотни единиц нового оружия

В частности, на вооружение поступит комплекс с ракетой "Циркон"

Северный флот до конца года получит более 200 единиц современного оружия. Боевой потенциал флота значительно возрос, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения", - заявил Шойгу на коллегии военного ведомства.

По словам министра, в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота поступит корабельный ракетный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Шойгу напомнил, что проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород". Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%, приводит слова министра "Интерфакс".

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