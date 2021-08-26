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Шойгу: Северный флот до конца года получит сотни единиц нового оружия

16:42
  • четверг
  • 26 августа 2021

В частности, на вооружение поступит комплекс с ракетой "Циркон"

Северный флот до конца года получит более 200 единиц современного оружия. Боевой потенциал флота значительно возрос, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
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"Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения", - заявил Шойгу на коллегии военного ведомства.

По словам министра, в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота поступит корабельный ракетный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон".  Шойгу напомнил, что проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород". Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%, приводит слова министра "Интерфакс".

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