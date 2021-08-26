Лидер ЛДПР возмутился тем, что его не зарегистрировали на ДЭГ

Он призвал ускорить его регистрацию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил возмущение тем фактом, что он до сих пор не зарегистрирован на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По его словам, данные пока проверяются.

"Меня проверяют, черт знает что! Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!", - рассказал политик в Instagram. Жириновский призвал ускорить его регистрацию.

23 августа лидер ЛДПР заявил, что решил голосовать онлайн на выборах в Госдуму. По словам политика, важно, чтобы в России активней принимали участие в дистанционном голосовании.

В Москве с 2 августа стартовала регистрация на дистанционное электронное голосование. Принять участие в нем смогут зарегистрированные в столице россияне, которым на день голосования исполнится 18 лет.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

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