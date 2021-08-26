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Взрыв прогремел возле аэропорта в Кабуле

17:10
  • четверг
  • 26 августа 2021

Сообщается о пострадавших афганцах

Взрыв прогремел возле кабульского аэропорта. Информацию телеканала Shamshad TV позже подтвердили в Пентагоне. Как сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства, информации о жертвах пока не поступало.
Раскрыто число погибших в аэропорту Кабула

"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что в результате взрыва в аэропорту Кабула пострадали граждане Афганистана. Данных о пострадавших гражданах США и о разрушениях нет. По данным телеканала "Скай ньюс - Арабия", смертник подорвал взрывное устройство у северного входа в аэропорт.

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