Жертвами взрыва в Кабуле стали два человека

Раненых более десятка

Жертвами взрыва, который прогремел 26 августа в районе аэропорта Кабула, стали два человека. Ранены не менее 15 человек, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в службе безопасности.

По данным телеканала "Скай ньюс - Арабия", взрыв возле северного входа международного аэропорта Кабула был произведен террористом-смертником. Отмечается, что взрыв произошел за пределами самого аэропорта.

Эту информацию подтверждает и газета Wall Street Journal: по ее данным, взрыв в Афганистане произошел напротив аэропорта Кабула, у отеля Baron. Этот отель использовался как место сбора для британцев, желающих покинуть Афганистан. Издание сообщает, что многие пострадали в результате теракта.

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