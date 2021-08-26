Собянин призвал изменить наказание за преднамеренное нарушение тишины водителями

Нужно повышать штрафы

В Мосгордуму уже в ближайшее время могут внести проект городского закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Этот вопрос был поднят на встрече властей города с жителями. Люди задали вопрос, что делать с автолюбителями, которых не волнует комфорт горожан. По словам Собянина, существующее наказание – штраф в 500 рублей – не оказывает на нарушителей никакого воздействия.

"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку", - сообщил Собянин.

Кроме того, в Госдуму будут направлены предложения об усилении ответственности за данные нарушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram