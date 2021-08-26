ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин призвал изменить наказание за преднамеренное нарушение тишины водителями

17:43
  • четверг
  • 26 августа 2021

Нужно повышать штрафы

В Мосгордуму уже в ближайшее время могут внести проект городского закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Этот вопрос был поднят на встрече властей города с жителями. Люди задали вопрос, что делать с автолюбителями, которых не волнует комфорт горожан. По словам Собянина, существующее наказание – штраф в 500 рублей – не оказывает на нарушителей никакого воздействия.

"Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку", - сообщил Собянин.

Кроме того, в Госдуму будут направлены предложения об усилении ответственности за данные нарушения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Гонки
Гонки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.