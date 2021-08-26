Сергей Собянин обсудил с Татьяной Буцкой развитие районов Москвы

Затрагивались проблемы районов Выхино и Вешняки

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с лидером общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяной Буцкой перспективы развития района Выхино.

Татьяна Буцкая обратилась к мэру с просьбой усилить зеленые насаждения, которые бы выполняли роль "зеленых щитов" между жилыми комплексами и хордой.

"Вернувшись с работы домой, хочется слышать тишину, а не гул транспорта, дышать чистым воздухом", - сказала Буцкая.

Собянин согласился, что это крайне важно. По его словам, каждый год в городе высаживаются тысячи деревьев. Однако не все молодые приживаются. Поэтому в будущем власти поручат сажать уже взрослые деревья.

Буцкая также рассказала мэру о дефиците новых досуговых объектов в районе Вешняки. Кроме того, жители ждут появления ФОКа. Собянин отметил, что для этого в районе уже есть подходящее место - кинотеатр "Энтузиаст", который давно закрыт.

"Здесь можно создать молодежный центр со спортивными кружками, – сказал мэр.

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