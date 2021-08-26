Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 13 человек

Среди погибших - дети

Жертвами взрыва, который прогремел вечером 26 августа возле аэропорта в Кабуле, стал не менее 13 человек. Ранее появилась информация о двоих погибших. Как сообщили представители движения "Талибан" (запрещенного в России), среди жертв – дети.

"По меньшей мере 13 человек, включая детей, погибли, многие охранники со стороны талибов ранены в результате взрыва у аэропорта Кабула", - заявил представитель радикального движения.

Американское командование сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник. По некоторым данным, у аэропорта прогремел не один, а два взрыва, после чего началась перестрелка. The Wall Street Journal пишет, что в результате теракта пострадали трое американских военных.

Британские власти тем временем рекомендовали ожидающим эвакуации подданным королевства покинуть аэропорт, найти безопасное место и ждать дополнительных инструкций. С такими же предупреждениями выступили власти Австралии, Бельгии и Италии, передает ТАСС.

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