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На форуме "Армия-2021" нашли жилет, гораздо тяжелее бронированного

18:22
  • четверг
  • 26 августа 2021

Публицист Анатолий Вассерман примерил экипировку и осмотрел бронетехнику

Анатолий Вассерман посетил Международный военно-технический форум "Армия-2021". Там эрудит и публицист примерил бронежилет, который оказался даже легче его собственной жилетки.

"Он выполнен из высокопрочной защитной ткани, другое дело, что его карманы, в отличие от моих, для керамических пластин, с которыми бронежилеты становятся намного тяжелей", - заявил Вассерман, отметив, что его жилетка весит порядка семи килограммов.

Эрудит также осмотрел машину пехоты БМП-3. Он охарактеризовал ее как "легкую, но "зубастую". "Она представляет очень серьезную опасность не только в своем классе, но и для всей тяжелой броневой техники", - сказал Анатолий Вассерман.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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