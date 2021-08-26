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Сын Васильевой подтвердил, что актриса постриглась в монахини

18:38
  • четверг
  • 26 августа 2021

По словам близких, это была ее мечта

Монашеский постриг приняла народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. Информацию подтвердил сын актрисы, настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин) – подчеркнув, что это была ее многолетняя мечта.
Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также сообщил о постриге артистки. С принятием монашества Васильеву поздравила актриса Мария Шукшина.

Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве. При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса.

Зрителю больше всего запомнились роли Васильевой в картинах "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР, передает ТАСС.

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