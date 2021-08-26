Сын Васильевой подтвердил, что актриса постриглась в монахини

По словам близких, это была ее мечта

Монашеский постриг приняла народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. Информацию подтвердил сын актрисы, настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин) – подчеркнув, что это была ее многолетняя мечта.

Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также сообщил о постриге артистки. С принятием монашества Васильеву поздравила актриса Мария Шукшина.

Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве. При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса.

Зрителю больше всего запомнились роли Васильевой в картинах "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи". В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР, передает ТАСС.

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