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Британские военные заявили о подрыве автомобиля у аэропорта Кабула

19:05
  • четверг
  • 26 августа 2021

Сообщается о 13 погибших

Один из взрывов возле аэропорта Кабула стал результатом подрыва заминированного автомобиля, утверждают в британском военном ведомстве. Версию источника в Минобороны королевства приводит телеканал Sky News.
Момент взрыва в аэропорту Кабула попал на видео

"Первый взрыв у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв у ворот Abbey вероятнее всего был подрывом автомобиля", - сообщает телеканал.

Взрыв возле северных ворот  кабульского аэропорта прогремел вечером 26 августа. По разным данным, ранены от 15 до 50 человек, среди них американские военные. Жертвами теракта стали 13 человек, в их числе дети. В Лондоне считают, что ответственность за атаку лежит на "Исламском государстве" (запрещенной в России террористической организации).

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