Взрыв у воинской части в Казахстане: ранены более 30 человек

Власти эвакуируют местных жителей

Мощный взрыв прогремел рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Как сообщили в местной администрации, пострадали свыше 30 человек.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", - говорится в сообщении.

В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступили 32 человека. Министерство обороны Казахстана начало эвакуацию жителей домов, расположенных вблизи воинской части. Военные поясняют, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, передает ТАСС.

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