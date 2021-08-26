Как партии готовятся к выборам в Госдуму

Все они развернули активную деятельность

В четверг Центризбирком решил обратиться в Верховный суд с иском об отмене регистрации ряда кандидатов в депутаты Госдумы от Партии Роста и Российской партии свободы и справедливости. Поводом для обращения стала информация Центробанка о том, что кандидаты владеют финансовыми инструментами за рубежом. Сегодня же глава ЦИК Элла Памфилова получила необычный подарок. Избирком Вологодской области прислал ей веник - для дополнительной защиты чистоты выборов.

Поддержка в ходе избирательной кампании и предметная работа после. "Единая Россия" и исполком Федерации независимых профсоюзов подписали соглашение, которое предусматривает совместную работу по защите прав и интересов рабочих.

"Решение это не сиюминутное, оно основано на многолетнем нашем сотрудничестве. Мы с вами прошли многолетний избирательный цикл. Более 75 процентов кандидатов от "Единой России", которые в этом сезоне политическом идут на выборы в Государственную думу, являются членами профсоюза. Либо поддержаны своими профсоюзными организациями", - отметил Андрей Турчак.

Займется партия и ее региональные отделения и контролем за перечислением пенсионных выплат. Процесс должен быть быстрым и удобным. О законодательной работе - на этот раз в сфере регулирования СМИ - говорил со своими доверенными лицами лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Хочу с вами поговорить о проблемах периодической печати. У которой, конечно, много проблем. Но собственно, разговор-то будет деловой. А мне как законодателю, как депутату важно понимать, что делать, в какой очередности. С какими приоритетами", - сказал он.

Приоритеты в своей программе развития страны на презентации избирательного актива КПРФ в Москве обсуждал с соратниками Геннадий Зюганов. В числе ключевых пунктов - социальная поддержка многодетных семей, развитие системы образования. А еще налоговая реформа. Она, по словам лидера партии, у коммунистов уже готова.

"Только у нас олигархи не платят по прогрессивной шкале налоги, только у нас! Везде платят! В Америке, в Китае, в Бразилии. Только у нас не желают платить!" – сказал Зюганов.

А представители ЛДПР во главе с бессменным лидером в этот четверг отправились в одну из столичных аптек. Партия предлагает запретить рекламу всех лекарственных средств. Что, по мнению ЛДПР, провоцирует граждан заниматься самолечением. Тем более, отметил Владимир Жириновский, разобраться, для чего нужен препарат, бывает весьма непросто.

"Я вот на что внимание хотел обратить! Это документы, которые сопровождают лекарства. Ну как можно так совсем, это нужна лупа!" – сказал он.

О здоровье и необходимости соблюдать меры санитарной безопасности лидер партии напоминает и гражданам.

А вот лидер "Яблока" Николай Рыбаков в этот четверг боролся за "здоровье" окружающей среды. Вместе с активистами партии он провел уборку берега Волги от мусора, который оставляют после себя отдыхающие.

"Волга, как и большинство рек и озер нашей страны, очень сильно замусорена пластиком. Он проникает в организм животных, человека. И сильно вредит здоровью. Поэтому необходимо заменять на биоразлагаемую тару", - сказал Рыбаков.

Активисты "Яблока" взяли пробы воды, чтобы сделать анализы в Москве. Проблемами экологии занимался и шоумен, а теперь еще и кандидат в депутаты от партии "Зеленые" Сергей Зверев. В ходе своей поездки в Красноярский край стилист и эко-активист приехал в гости к блогеру-садоводу Наталье Щербининой.

Но долго любоваться флорой кандидат в Госдуму не смог. График рабочих встреч и поездок, как и у всех, напряженный. Ведь времени до выборов все меньше. Голосование начнется 17 сентября и продлится три дня.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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