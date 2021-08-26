Монетизация страха и ненависти: в России хотят запретить треш-стримы

Данный вопрос обсуждают в Совете Федерации

Московская полиция проводит проверку в связи хулиганской выходкой, которая транслировалась в прямом эфире. Двое видеоблогеров сняли, как они пристают с непристойностями к женщине на улице, а потом распыляют ей в лицо перцовый газ. Постановка или нет - это пока только предстоит выяснить. Подозреваемые в возможном нападении задержаны.

Вечер, Измайловский парк столицы. Группа изрядно подвыпивших стримеров ведёт прямую трансляцию. Явно заскучав, молодые люди начинают приставать к проходящей мимо женщине. Представляются блогерами-миллионниками и предлагают за вознаграждение прилечь обнаженной на рельсы. Поняв, что шок-контента сегодня не будет, распыляют в прохожую содержимое перцового баллончика.

Женщина на видео тоже выглядит не вполне адекватной. Но именно такие люди, не способные дать отпор, под влиянием психотропных препаратов или с ментальными отклонениями, чаще всего становятся жертвами жестоких издевательств треш-стримеров – Игоря Малихова и Евгения Дмитерко. Сами себя они называют Репейник и Маэстро. За донаты – вознаграждение от зрителей – готовы на все более изощрённые унижения. Например, избивают бомжа, которого привели в квартиру специально для съёмок, или устраивают живой шведский стол. Кстати один из случайных участников этого стрима, по сообщениям, позже пытался покончить с собой.

Подписчиков у треш-стримеров не так много, но те, что есть, готовы платить за шок-контент. Расценки самые разные: щелбан – 100 рублей, пол литра водки залпом – 50 тысяч. Некоторые умудряются зарабатывать и сотни тысяч за один стрим. Чем аморальнее, тем дороже будет стоить задание. В первую очередь, конечно, зрителю, но если не повезёт, то самому стримеру. Уже на следующий день после инцидента в Измайловском парке Репейника и Маэстро в прямом эфире навестила полиция.

"Прекрасно отдают себе отчет в аморальности того, чем они занимаются, показывая самые провокационные, зачастую самые низменные стороны человеческой психологии и человеческого поведения. Но они прекрасно понимают, что это монетизируется. Они монетизируют страх, ненависть, гнев", - рассказал психолог, доктор культурологи Андрей Зберовский.

Нанося при этом не только моральный, но и физический вред – себе и окружающим. Участник "треш-стримов" под псевдонимом "Дед из Смоленска" умер в прямом эфире. По словам пользователей, мужчина буквально литрами поглощал спиртное за донаты. Но самым резонансным, пожалуй, стало дело Стаса Решетникова. Блогер избил свою девушку и выставил ее на мороз, после чего та скончалась. Еще раньше в скандальную историю попал Андрей Бурим. Парень нанёс побои спутнице на глазах многотысячной аудитории подписчиков. Стримера приговорили к 6 месяцам исправительных работ. Но большинство беспредельщиков так и остаются безнаказанными.

"Это могут видеть и дети, и люди со слабым здоровьем, и люди со слабой психикой. И, конечно, это недопустимо. И регулировать что-то в интернете, увы, практически невозможно", - отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Впрочем, попытки предпринимают. Совет Федерации предложил вообще запретить так называемый треш-стриминг. В случае одобрения законопроекта, административный штраф будет достигать 600 тысяч рублей. Да и то лишь в случае, если правонарушение совершено впервые и не противоречит уголовному кодексу. По факту нападения на женщину в Измайловском парке началась проверка. Блогеры задержаны.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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