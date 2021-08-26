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Число жертв теракта в Кабуле превысило четыре десятка

20:14
  • четверг
  • 26 августа 2021

Пострадавших - более сотни

По последним данным, в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли не менее 40 человек. Пострадали от взрыва около 120 человек.
Момент взрыва в аэропорту Кабула попал на видео

"По меньшей мере 40 погибших и 120 раненых доставлены в больницы Кабула", - сообщил в Twitter журналист газеты The New York Times в Афганистане Фахим Абед. Корреспондент отметил, что почти 60% пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее число жертв теракта оценивалось в 15 человек, пострадавших – около 50.

Как сообщили в военных ведомствах Великобритании и Турции, два взрыва прогремели вечером 26 августа у северных ворот аэропорта Кабула. Первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Позже был взорван заминированный автомобиль, передает ТАСС.

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