ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса

20:52
  • четверг
  • 26 августа 2021

Препарат разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора

Пятую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировал Минздрав России. Препарат "Эпиваккорона-Н" разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора.
Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации

"Эпиваккорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года", - говорится в записи на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Срок хранения препарата - шесть месяцев при температуре 2-8 градусов тепла. В инструкции поясняется, что вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "Эпиваккорона-Н" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.