Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса

Препарат разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора

Пятую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировал Минздрав России. Препарат "Эпиваккорона-Н" разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора.

"Эпиваккорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года", - говорится в записи на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Срок хранения препарата - шесть месяцев при температуре 2-8 градусов тепла. В инструкции поясняется, что вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "Эпиваккорона-Н" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет, передает ТАСС.

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