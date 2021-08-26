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Талибы разрешили продолжить эвакуацию гражданских после 31 августа

21:54
  • четверг
  • 26 августа 2021

Сроки установлены для военных США

Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжится и после 31 августа. Названный срок относится к окончательному выводу из страны американских войск, заявил официальный представитель движения "Талибан" (запрещенной в России организации) Забиулла Муджахид.
Талибы объявили о запрете на эвакуацию из страны после 31 августа

Муджахид подчеркнул, что у движения нет проблем с мирными жителями. В то же время, талибы неоднократно призывали афганцев не покидать родину. "Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну", - цитирует представителя радикалов РИА Новости.

26 августа в Кабуле прогремело несколько взрывов – по некоторым данным, их было пять. Террорист-смертник подорвал себя неподалеку от отеля Baron, где собирались граждане Британии и США. Позже также в районе аэропорта взорвался заминированный автомобиль, еще несколько устройств сработали в окрестностях афганской столицы. В результате терактов погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. По данным МИД России, российских граждан во время взрыва в аэропорту не было.

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