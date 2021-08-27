В США сообщили о более чем 100 погибших из-за взрывов в Кабуле

Среди них 13 американских военных
Как сообщила газета The Wall Street Journal, жертвами двух прогремевших у аэропорта Кабула взрывов стали 103 человека.
Уточняется, что погибли 90 афганцев и 13 американских военных.
Осуществили теракты смертники. Запрещенное в России движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, осудило произошедшее и пообещало привлечь к ответственности виновных.
15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. Вплоть до четверга, пока не прогремели взрывы, продолжалась эвакуация из страны иностранных граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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