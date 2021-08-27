Главу МИД Украины уличили во лжи об эвакуации россиян из Афганистана

Он заподозрил Россию в "тесных связях" с талибами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана российские самолеты якобы использовали не аэропорт Кабула, занятую талибами* авиабазу Баграм.

"Эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", - сказал на брифинге глава украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению Кулебы, его доводы свидетельствуют о "тесных связях" России с "Талибаном".

Как уточняет РИА "Новости", министр привел ложную информацию. Из опубликованных в СМИ видео можно понять, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. Так, в сюжете Anadolu видно американских военнослужащих и самолеты западной коалиции.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация

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