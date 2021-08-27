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Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде

08:13
  • пятница
  • 27 августа 2021

Кандидатура скоро будет одобрена, узнали журналисты

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, сообщает в пятницу со ссылкой на источники РБК.
Поклонская нашла новую работу

Отмечается, что вопрос об одобрении кандидатуры может быть решен в ближайшее время, соответствующие документы уже готовы.

Назначает российских послов глава государства по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. При этом у принимающей стороны принято до назначения запрашивать агреман.

Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.

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