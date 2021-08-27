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Четверо военных погибли в пожаре на складе в Казахстане

08:18
  • пятница
  • 27 августа 2021

Они участвовали в ликвидации последствий ЧП

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил журналистам, что при ликвидации пожара на складе воинской части в Жамбылской области страны погибли четыре человека.
Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 60

"К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сказал он (цитата по ТАСС).

Уточняется, что двое погибших были контрактниками, еще один служил в военизированной охране, четвертый - военный прокурор южного региона.

Поиск нескольких человек продолжается.

Ранее стало известно о возгорании на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады министерства обороны в Жамбылской области. По данным СМИ, пострадать могли до 90 человек.

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