Белый дом отреагировал на призыв к отставке Байдена

Не время для политики, заявила Джен Псаки

Ряд представителей Республиканской партии Соединенных Штатов выступили с требованием об отставке президента страны Джо Байдена. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила о случившемся в аэропорту Кабула теракте.

"Сегодня военнослужащие США погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их", - сказала спикер.

Ранее республиканцы возложили на Байдена ответственность за допущение теракта в афганской столице.

Два взрыва прогремели около здания аэропорта Кабула в четверг. Погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Прежде власть в стране захватило запрещенное в России радикальное движение "Талибан". До этого Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане.

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