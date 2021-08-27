Большинство россиян не хотят работать с родственниками в одной компании

Личные отношения могут мешать процессу

Как показал опрос сервиса Superjob, на который ссылается РБК, 56% россиян согласились бы работать в одной фирме с друзьями, при этом 30% респондентов согласны быть коллегами с мужем или женой.

Те же, кто ответил на эти вопросы отрицательно, уточнили, что личные отношения могут мешать работе.

Не готовы работать с отцом и матерью 28% и 21% опрошенных соответственно.

"Мы представители разных поколений и не всегда хорошо понимаем друг друга", - сказал один из участников.

Быть в подчинении у лучшего друга или подруги согласны 41% опрошенных, 51% заметили, что уже давали рекомендации по поводу трудоустройства знакомым или родственникам.

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