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Большинство россиян не хотят работать с родственниками в одной компании

08:46
  • пятница
  • 27 августа 2021

Личные отношения могут мешать процессу

Как показал опрос сервиса Superjob, на который ссылается РБК, 56% россиян согласились бы работать в одной фирме с друзьями, при этом 30% респондентов согласны быть коллегами с мужем или женой.
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Те же, кто ответил на эти вопросы отрицательно, уточнили, что личные отношения могут мешать работе.

Не готовы работать с отцом и матерью 28% и 21% опрошенных соответственно.

"Мы представители разных поколений и не всегда хорошо понимаем друг друга", - сказал один из участников.

Быть в подчинении у лучшего друга или подруги согласны 41% опрошенных, 51% заметили, что уже давали рекомендации по поводу трудоустройства знакомым или родственникам.

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