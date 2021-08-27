Байден взял на себя ответственность за хаос в Афганистане

Однако подчеркнул, что получил проблему в наследство

В США до понедельника приспущены флаги в знак траура по погибшим при взрывах в Кабуле. Влиятельные республиканцы уже потребовали отставки Джо Байдена из-за просчётов и хаоса в ходе эвакуации из Афганистана. Сам глава Белого дома выступил с заявлением. На тот момент, было известно о 12 погибших американских военных.

Байден впервые согласился с тем, что происходящее в Афганистане - его вина. Но подчеркнул, что эвакуация завершится 31 августа. При этом американский президент в очередной раз напомнил, что нынешнюю проблему он получил в качестве наследства от предыдущей администрации.

"Я несу основную ответственность за все, что произошло в последнее время. Но вот в чем дело: бывший президент заключил сделку с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено, - прим. редакции) о том, что он выведет все американские войска из Афганистана к 1 мая. Взамен он получил обязательство, что талибы будут продолжать нападение на других, но не будут атаковать американских солдат. Помните это? Я говорю серьезно", - сказал Байден.



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