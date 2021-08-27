Российские военные раздали продукты жителям сирийского Дераа

В этом районе по-прежнему неспокойно

Российские военные провели гуманитарную акцию на юго-западе Сирии. Она была организована для жителей, которым удалось выйти с территорий, подконтрольных боевикам.

В Сирии ещё есть территории, где неспокойно. Дераа - одна из них. Вот так город пострадал во время недавних боёв. Здесь лучше работать в защите и делать все очень быстро.

Стрельба в Дераа рано началась и поздно закончилась. Именно здесь в 2011-м произошли уличные волнения, вылившиеся в гражданскую войну. Колоссальные разрушения, массовый отток населения - вот с чем столкнулся регион в годы осады боевиков.

"Сейчас в провинции около 30-40 тысяч человек, точно мы не знаем - миграция большая. До войны здесь проживали более ста тысяч. Нам важно, чтобы у наших детей было благополучное будущее, чтобы они не знали, что такое война", - говорит представитель администрации провинции Абдалла Фатеха.

Буквально в пятистах метрах от места раздачи гуманитарной помощи - один из пунктов пропуска, организованный российским центром по примирению враждующих сторон. Таких в Сирии несколько. Через них выходят люди с территорий, которые остаются подконтрольны неправительственным силам.

"ЦПВС была организована гуманитарная акция в городе Дераа с целью оказания помощи людям, которое было вынуждено выйти из блокированного района Дераа. В ходе акции было выдано 250 продуктовых наборов общей массой три тонны", - сообщил представитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Савинов.

Регулярно с гуманитарным конвоем выезжают и медики. За один приём проходит более ста человек. Общий осмотр, медикаменты, рекомендации. Достаточно взглянуть на внешний вид этих детей, чтобы понять, как живётся пациентам. Именно к детям, говорят врачи, больше всего сострадания и жалости.

"Ребёнку три с половиной года было. Огнестрельное ранение в брюшной полости, пулю удаляли. Конечно, страшно, жутко", - говорит главная медсестра отряда особого назначения Анастасия Болотникова.

Гуманитарные конвои выезжают сюда регулярно. Слишком много здесь тех, для кого даже килограмм риса может стать основой рациона.

"ТВ Центр", Сирия.

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