Студентов-очников предложили обеспечить бесплатным интернетом

Специальные тарифы предлагается ввести для обучающихся на бюджетной основе

Доступ в интернет необходим студентам для получения знаний, поэтому следует обеспечить бесплатный доступ в Сеть. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

В письме к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву общественник напомнил, что ресурсы интернета активно используются в образовательном процессе. Благодаря им студенты получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям.

В связи с этим Хамзаев попросил главу Минцифры рассмотреть возможность введения специальных бесплатных тарифов на доступ в интернет для студентов российских высших и средних специальных учебных заведений. Льготу предлагается ввести на весь период получения образования для тех, кто учится на бюджетном отделении по очной форме, сообщает RT.

Ряд российских вузов между тем объявил дополнительный набор абитуриентов в связи с наличием свободных бюджетных мест. Эксперты объясняют это изменением правил приема в высшие учебные заведения.

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