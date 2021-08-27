ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Студентов-очников предложили обеспечить бесплатным интернетом

08:45
  • пятница
  • 27 августа 2021

Специальные тарифы предлагается ввести для обучающихся на бюджетной основе

Доступ в интернет необходим студентам для получения знаний, поэтому следует обеспечить бесплатный доступ в Сеть. С такой инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Доступность и качество: Путин обсудил проблемы образования

В письме к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву общественник напомнил, что ресурсы интернета активно используются в образовательном процессе. Благодаря им студенты получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям.

В связи с этим Хамзаев попросил главу Минцифры рассмотреть возможность введения специальных бесплатных тарифов на доступ в интернет для студентов российских высших и средних специальных учебных заведений. Льготу предлагается ввести на весь период получения образования для тех, кто учится на бюджетном отделении по очной форме, сообщает RT.

Ряд российских вузов между тем объявил дополнительный набор абитуриентов в связи с наличием свободных бюджетных мест. Эксперты объясняют это изменением правил приема в высшие учебные заведения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.