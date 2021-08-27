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Назван организатор водной блокады Крыма

08:48
  • пятница
  • 27 августа 2021

Данные привел вице-спикер крымского парламента

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что главным организатором водной блокады полуострова является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
Аксенов заявил, что Крыму больше не грозит дефицит воды

Именно он, уточнил собеседник РИА "Новости", был "самым главным действующим лицом и непосредственным исполнителем".

"Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет", - сказал парламентарий.

По его словам, Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил дело по статье об экоциде. В ведомство направлены материалы по 12-ти причастным.

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