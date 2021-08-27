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Сергунина: В Москве открылся прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

08:55
  • пятница
  • 27 августа 2021

Коллективы, создавшие десять лучших ИТ-решений, получат по миллиону рублей

В Москве в третий раз проводится конкурс "Лидеры цифровой трансформации". В пятницу, 27 августа, начался прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на соискание премий мэра столицы.
Стартовал 4-й полуфинал конкурса "Цифровой прорыв"

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, конкурс помогает найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В 2020 году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В текущем году организаторы конкурса приглашают к участию наряду с российскими специалистами представителей других стран.

Конкурс состоит из двух этапов: отборочного и финального. Сначала разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из десяти актуальных городских задач. По результатам технической экспертизы 100 лучших команд выйдут в финал, где представят проекты в формате питч-сессии. Коллективы, создавшие десять лучших ИТ-решений, получат по миллиону рублей.

Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что на конкурсе есть задачи, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, разработка решения для распознавания тропинок и популярных у горожан неасфальтированных пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и сервиса по подбору литературы для посетителей московских библиотек, разработка интерактивной карты спортивной инфраструктуры.

В 2021 году конкурс "Лидеры цифровой трансформации" вновь проводится в онлайн-формате. Выбрать задачу и подать заявку на участие можно до 22 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для будущих педагогов в Москве до 28 августа проводится форум Московского городского педагогического университета "Цифровые коллаборации в образовании". Его участники познакомятся с передовыми технологиями, научатся разрабатывать учебные программы, создавать проекты и мобильные приложения. 

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