Жертвами пожара в многоэтажке в Екатеринбурге стали два человека

Загорелась кровля жилого дома
В Екатеринбурге на улице Мичурина загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Огонь быстро распространялся, из подъездов эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей.
"Имеетcя информация о 2 погибших", - сказано в сообщении.
Пожар был локализован на площади 780 квадратных метров, затем поступила информация о полной ликвидации.
"Силы и средства пожарной охраны возвращаются в места постоянной дислокации", - уточнили в МЧС.
Причины ЧП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram