Жертвами пожара в многоэтажке в Екатеринбурге стали два человека

Загорелась кровля жилого дома

В Екатеринбурге на улице Мичурина загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь быстро распространялся, из подъездов эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей.

"Имеетcя информация о 2 погибших", - сказано в сообщении.

Пожар был локализован на площади 780 квадратных метров, затем поступила информация о полной ликвидации.

"Силы и средства пожарной охраны возвращаются в места постоянной дислокации", - уточнили в МЧС.

Причины ЧП устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram