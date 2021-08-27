Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Существенных осадков не ожидается

В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24 ",- уточнил синоптик в беседе с РИА "Новости".

Ветер будет восточный с порывами до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление - выше нормы (751 миллиметр ртутного столба).

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