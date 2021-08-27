Археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в центре Москвы

Находки иллюстрируют историю бывшего Московского императорского воспитательного дома

В ходе археологических раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде удалось обнаружить 285 артефактов, относящихся к XIX веку.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в числе находок – жетон воспитанника. Это овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853.

Археологи также нашли фрагменты пластин из костей животных, из которых, вероятнее всего, вырезали круглые пуговицы, а также костяные ложечки. Ученые пояснили, что при Воспитательном доме работали мастерские для обучения детей ремеслам: резьба по кости, башмачное, красильное, перчаточное и текстильное дело, домоводство, рукоделие, шитье, плетение кружев.

Среди обнаруженных артефактов имеются также шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года, фрагменты керамической кухонной и столовой посуды, изразцы, светильники, элементы кожаной обуви.

Специалистам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Очередной археологический сезон в столице начался в июне. В 2021 году работы ведутся более чем на 800 площадках, большинство из них расположены в Новой Москве. При этом с начала 2021 года свыше 500 находок археологов прошли реставрацию.

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