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"Гуляет каждый день": чем занимается МакSим после выписки из больницы

09:16
  • пятница
  • 27 августа 2021

Певица постепенно восстанавливается под присмотром врачей

Певица МакSим вот уже две недели продолжает лечение дома после выписки из больницы. Восстанавливаться ей помогают специалисты, сообщила представитель певицы Яна Богушевская.

Она рассказала, что МакSим постепенно восстанавливается. Певица старается каждый день гулять под присмотром врача и занимается дыхательной гимнастикой. Трудностей при разговоре МакSим не испытывает, отметила Богушевская, но петь пока не может.

"Про пение рано говорить. Разговаривает нормально", — заявила она в интервью Газете.ru.

Богушевская добавила, что периодически певицу навещают друзья.

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. В начале августа певица начала дышать самостоятельно.

Ранее один из волонтеров, который ухаживал за МакSим, рассказал, что после перевода из реанимации она выглядела крайне истощенной. Кожа была покрыта черными пятнами, "как будто человек работал на каменоломне последние годы".

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с певицей МакSим

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