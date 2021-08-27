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В Госдуме высказались об отмене МРОТ

09:26
  • пятница
  • 27 августа 2021

В величине МРОТ сегодня привязаны многие налоги и штрафы

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что в России следует отменить минимальный размер оплаты труда.
Минтруд сообщил о росте МРОТ в 2022 году

"Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде", - сказал парламентарий в беседе с Ura.ru.

Он уточнил, что при любых обстоятельствах оплата труда должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Ориентироваться целесообразно именно на этот показатель.

Как напомнил депутат, к величине МРОТ сейчас привязаны многие налоги и штрафы, это больше "вредит, чем придает пользы".

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