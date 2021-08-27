Как подготовить организм к осени: советы врачей

Специалисты рекомендуют следить не только за физическим, но и за ментальным здоровьем

Переход от летней погоды и отпускного сезона к холодной осени требует определенной подготовки. Как избежать осенней хандры и депрессии, рассказал семейный и личностный психолог, сексолог Дмитрий Соболев.

Эксперт призвал не забывать, что завершение отпуска не означает окончание отдыха, и порекомендовал обеспечить себе адаптационный период для плавного перехода в рабочий режим. По возможности стоит договориться о сокращенном рабочем дне или выходе на работу в середине недели.

Важно также устраивать себе отдых по вечерам и в выходные, который станет "витаминками" для психики, рассказал Соболев. В качестве занятия он предложил выбрать то, что доставляет радость и помогает расслабиться.

Советы по подготовке к осени дал также врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс. Он напомнил, что в осенне-зимний период мы проводим большую часть времени в помещении, не на солнце, поэтому следует контролировать уровень витамина D и при необходимости принимать его дополнительно.

Определить общее состояние здоровья поможет медицинский осмотр, а прививка от гриппа убережет от неприятных последствий для здоровья. Для поддержания иммунной системы медик посоветовал пить достаточно чистой воды, регулярно мыть руки, рационально питаться, заниматься умеренной физической активностью.

Осенью и зимой полезно больше двигаться. Подойдет активная работа по дому – можно сгрести листья или снег. Можно сходить в тренажерный зал. В рацион стоит добавить сезонных овощей, фруктов и зелени.

Смена погоды может отрицательно сказаться на состоянии кожи, Цыс предложил совместно с дерматологом подобрать подходящие средства для ухода за ней.

Сокращение светового дня и удлинение темного времени суток требует более тщательного контроля над режимом сна. Медик посоветовал заранее продумать занятия, которые помогут не "впасть в спячку" от безделья.

Для контроля над физическим и ментальным здоровьем Цыс порекомендовал вести дневник, чтобы фиксировать в нем свое состояние и настроение. Это способствует лучшему пониманию собственного самочувствия и мер, которые нужно предпринять для его улучшения, сообщают "Невские новости".

Метеорологическая осень в Москве наступила точно в срок, 24 августа: с этого дня среднесуточная температура ниже 15 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

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