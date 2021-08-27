ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты назвали самые популярные летние маршруты россиян

09:58
  • пятница
  • 27 августа 2021

Отмечен рост популярности Калининграда

Как следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на данные которого ссылается ТАСС, самым популярным летним направлением у жителей России стал Сочи.
Российским туристам предложили недорогую альтернативу Турции

Также в тройку предпочитаемых авиамаршрутов вошли рейс Москва - Санкт-Петербург и перелет из Сочи в столицу.

"Если в допандемийные годы в число популярных городов, куда летали клиенты сервиса, зачастую попадали заграничные - Ереван, Анталия, города Испании и Франции - то сейчас спрос, конечно, сильно перераспределился на отечественные курорты", - отметили эксперты.

Они также уточнили, что четверть всех бронирований приходится на Москву. При этом отмечен рост популярности Калининграда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Калининград
Калининград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.