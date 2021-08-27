Эксперты назвали самые популярные летние маршруты россиян

Отмечен рост популярности Калининграда
Как следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на данные которого ссылается ТАСС, самым популярным летним направлением у жителей России стал Сочи.
Также в тройку предпочитаемых авиамаршрутов вошли рейс Москва - Санкт-Петербург и перелет из Сочи в столицу.
"Если в допандемийные годы в число популярных городов, куда летали клиенты сервиса, зачастую попадали заграничные - Ереван, Анталия, города Испании и Франции - то сейчас спрос, конечно, сильно перераспределился на отечественные курорты", - отметили эксперты.
Они также уточнили, что четверть всех бронирований приходится на Москву. При этом отмечен рост популярности Калининграда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram