Эксперты назвали самые популярные летние маршруты россиян

Отмечен рост популярности Калининграда

Как следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на данные которого ссылается ТАСС, самым популярным летним направлением у жителей России стал Сочи.

Также в тройку предпочитаемых авиамаршрутов вошли рейс Москва - Санкт-Петербург и перелет из Сочи в столицу.

"Если в допандемийные годы в число популярных городов, куда летали клиенты сервиса, зачастую попадали заграничные - Ереван, Анталия, города Испании и Франции - то сейчас спрос, конечно, сильно перераспределился на отечественные курорты", - отметили эксперты.

Они также уточнили, что четверть всех бронирований приходится на Москву. При этом отмечен рост популярности Калининграда.

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