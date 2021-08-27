"По-мужски все сделал!": Буланова рассказала о 33-летнем избраннике

Певицу не смущает разница в возрасте в 19 лет

Певица Татьяна Буланова рассказала о романтических отношениях с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. По словам звезды, новый избранник заставил ее изменить мнение о разнице в возрасте между партнерами.

Буланову, которой в марте исполнилось 52 года, не смущает, что она старше возлюбленного на 19 лет. Хотя прежде артистка полагала, что "если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то". Певица призналась, что оценивая аналогичную ситуацию своей знакомой, думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?", однако затем сама начала встречаться с мужчиной намного моложе.

Валерий Руднев красиво ухаживал и "так по-мужски все сделал, что отказывать даже не хотелось", рассказала Буланова в шоу "Алена, блин!". Новый кавалер привел ее к мысли, что возраст не имеет значения, "если человек нормальный, с правильным, хорошим воспитанием, если он видит пример счастливой жизни своих родителей, знает, как относиться к женщине".

Татьяна Буланова дважды была замужем. С 1992 по 2005 годы она состояла в браке с музыкантом Николаем Тагриным. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили деловые отношения: Тагрин остается продюсером звезды.

В 2005 году Буланова вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В 2016 году брак распался.

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