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В ФРГ развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

10:31
  • пятница
  • 27 августа 2021

Полиция начала расследование

В Германии перед предстоящими выборами развесили агитплакаты с Калининградской областью в составе страны.
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Копии предвыборных плакатов Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза от 1949 года повесили неизвестные в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. На них изображена карта Германии в довоенных границах с Калининградом, Восточной Пруссией и частью нынешней Польши в составе.

Полиция начала расследование, пишет местная газета Nordkurier. В свою очередь представитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Ханнес Деттманн заявил, что подобная агитация "вводит в заблуждение и должна быть убрана".

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Канцлер Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Она занимает этот пост с 2005 года.

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