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"Стабильно, но тревожно": ОБСЕ - о ситуации в Донбассе

10:37
  • пятница
  • 27 августа 2021

Важно добиться улучшения обстановки в сфере безопасности

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен оценил обстановку на линии соприкосновения.
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"Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной: в течение августа 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала в среднем о 180 нарушениях режима прекращения огня в день", - приводит слова Киннунена ТАСС.

Он добавил, что основой для достижения результатов в других областях является именно улучшение ситуации в области безопасности.

Вместе с тем спецпредставитель приветствовал тот факт, что участники политической рабочей группы смогли провести формальные консультации по разработке плана действий. Кроме того, стало известно, что в экономической группе обсуждались в том числе вопросы водоснабжения.

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