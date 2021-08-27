Дзюдоистка Потапова взяла бронзу Паралимпиады

У спортсменки нарушение зрения

Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль Паралимписких игр в Токио.

Спортсменка заняла третье место в соревнованиях по дзюдо среди слепых в весовой категории до 48 килограмм, пишет РИА Новости. Она победила в схватке борца из Тайваня Ли Кай Линь со счетом 10:0.

Медаль Потаповой стала 18-ю наградой России на Паралимпийских играх в Токио. Всего у наших спорсменов 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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